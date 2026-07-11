El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se espera en Moguer un tiempo predominantemente nublado, con una cobertura de nubes que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el cielo esté completamente cubierto.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un leve aumento durante las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 48% y el 91% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es mínima, con un 0% de posibilidades de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, se ha registrado una ligera posibilidad de lloviznas en la mañana, aunque se espera que no se materialicen. Esto significa que, en general, los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco, a pesar de la abundante nubosidad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 22 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada agradable, ideal para actividades al aire libre. La salida del sol está programada para las 07:15 y el ocaso será a las 21:49, brindando a los residentes de Moguer un día largo y lleno de matices en el cielo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.