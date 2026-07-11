El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 80% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. A pesar de la alta temperatura, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del oeste a velocidades de entre 8 y 13 km/h, proporcionará un alivio agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre se podrán llevar a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 8 de la tarde y bajando a 26 grados hacia el final del día. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida y pegajosa. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Martos disfruten de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 9:39 de la noche.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. La combinación de sol y una brisa ligera hará que el día sea agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.