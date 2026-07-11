El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con un 76% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los eventos al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de un día en el parque o en la terraza de un café. La ausencia de nubes significativas también permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más calurosas.

A medida que el día avance hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 20 grados, manteniendo el cielo despejado y permitiendo disfrutar de un agradable atardecer.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con un tiempo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.