El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la mañana y bajando a 19 grados a las 3 de la mañana.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 93% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que las temperaturas se sientan más agradables.

A partir de la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 5 y las 7 de la tarde. El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que contribuirá a refrescar el ambiente. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más cálidas del día, especialmente hacia la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.