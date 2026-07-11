El tiempo en Lora del RÃo: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del RÃo según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.
A lo largo del día, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 39%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la noche sea agradable para salir y disfrutar del aire libre.
En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. La combinación de sol y viento del suroeste promete un día agradable en esta localidad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.
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