El día de hoy, 11 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

A lo largo del día, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 33 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 39%, lo que puede generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 23 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en las horas de mayor actividad. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la noche sea agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. La combinación de sol y viento del suroeste promete un día agradable en esta localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.