El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 21 grados a las 05:00 y 20 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 17:00, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La tarde será la más calurosa, con temperaturas que se mantendrán por encima de los 30 grados hasta las 20:00.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 82% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% durante la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de calor seco, especialmente en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h entre las 14:00 y las 16:00. Esto podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, aunque también se recomienda precaución debido a la posibilidad de ráfagas repentinas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El orto se producirá a las 07:00 y el ocaso a las 21:39, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día caluroso y despejado en Linares, perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.