El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se espera en Lepe un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 20 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 100%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo a medida que avanza la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 39 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las temperaturas cálidas. Este viento también contribuirá a la dispersión de la nubosidad, permitiendo que en algunos momentos el sol brille intensamente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Lepe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado hará de este un día ideal para disfrutar de la playa o realizar actividades recreativas en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un espectáculo estelar con temperaturas que descenderán a 11 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:51, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Lepe. En resumen, se prevé un día perfecto para disfrutar del verano en la costa, con condiciones meteorológicas favorables y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.