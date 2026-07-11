El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente cubierto, con un cielo que pasará de estar nuboso en las primeras horas de la mañana a completamente cubierto a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avance el día, se prevé que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 24 grados hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% al final del día. Esta combinación de temperaturas y humedad puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Lebrija se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque la nubosidad puede hacer que el sol no se sienta tan intenso como en días despejados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por ráfagas más fuertes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las temperaturas desciendan a niveles más frescos, alrededor de 21 grados . La visibilidad será buena, y no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la circulación o las actividades nocturnas.

En resumen, el día en Lebrija se presenta como un día cálido y cubierto, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.