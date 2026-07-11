El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 23 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 17:00 y las 18:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 22% en las primeras horas y el 74% en la mañana, lo que puede generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avanza.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 18 km/h, aumentando a 27 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento se moderará, alcanzando velocidades de entre 6 y 11 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, y los habitantes de Jaén podrán disfrutar de actividades al exterior sin preocuparse por el mal tiempo.

El ocaso se producirá a las 21:38, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por su cielo despejado y la ausencia de nubes. La combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de calor. En resumen, un día ideal para disfrutar del verano en Jaén, con un tiempo propicio para actividades al aire libre y un ambiente soleado que invita a salir y disfrutar del buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.