El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con un estado del cielo que variará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de pesadez en el ambiente. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el panorama, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten claros, especialmente en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 21°C a primera hora de la mañana y alcanzando un máximo de 26°C en las horas centrales del día. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la posible sensación de bochorno debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante la mañana y disminuirá ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 62% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Huelva pueden disfrutar de un día seco, sin la preocupación de chubascos inesperados. Sin embargo, la combinación de nubes y calor puede generar una sensación de inestabilidad en el ambiente.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras. Este viento también ayudará a dispersar un poco las nubes, permitiendo que en algunos momentos el sol asome entre la bruma.

La salida del sol se producirá a las 07:16, mientras que el ocaso está previsto para las 21:50, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, aunque las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia el final del día. En resumen, Huelva vivirá un día cálido y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.