El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 42% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

El orto se producirá a las 07:11 y el ocaso será a las 21:45, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.