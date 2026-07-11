El día de hoy, 11 de julio de 2026, en Écija, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 21 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 03:00 y 19 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura continuará bajando hasta llegar a los 18 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se espera un repunte en el termómetro, alcanzando los 20 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 23 grados a las 10:00. El calor se intensificará a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano en esta región.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 53% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 88% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 74% a las 09:00 y bajando a un 64% a las 10:00. Este descenso en la humedad, combinado con el aumento de la temperatura, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. A lo largo del día, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 46 km/h en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos, aunque el calor predominante será el factor más notable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:43, los habitantes de Écija podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.