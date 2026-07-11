El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

Hoy, 11 de julio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, pero sin llegar a cubrir completamente el cielo. Durante las primeras horas, las temperaturas oscilarán entre los 21°C y 20°C, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando hasta los 28°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (74%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, alrededor del 45%. Esto hará que la sensación térmica sea más llevadera, ideal para disfrutar de un paseo o una comida al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:47. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C en las horas nocturnas, lo que hará que la velada sea placentera y fresca. En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.