El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a media mañana.

A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 26 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día, comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable. La humedad se situará en torno al 54% en las horas centrales de la tarde, lo que es bastante aceptable para esta época del año.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 23 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Se prevén rachas máximas de hasta 43 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, a pesar del calor. Este viento, además, ayudará a dispersar cualquier posible nubosidad que pudiera formarse, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:51. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.