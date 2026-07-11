El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con 30 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 66% por la mañana, irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, alcanzando un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En cuanto a la evolución del tiempo, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado durante la tarde y la noche, con temperaturas que comenzarán a descender a partir de las 8 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados hacia las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. En resumen, el día de hoy en Carmona se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido, seco y ventoso, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.