El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 41% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. La combinación de un cielo despejado y una humedad relativamente baja permitirá que los habitantes de Camas disfruten de un día soleado sin la incomodidad que a veces puede generar la alta humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o picnics en parques.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que desean disfrutar de un día al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para realizar actividades recreativas, como deportes, caminatas o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:46. En resumen, el tiempo en Camas hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido, seco y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.