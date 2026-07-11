El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.
A lo largo de la tarde, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a un máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Sin embargo, no se prevén rachas de viento significativas que puedan alterar la tranquilidad del día.
La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 38% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 95% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando la temperatura esté en su punto más alto.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades recreativas, paseos y eventos al aire libre, ya que el cielo despejado y la ausencia de precipitaciones brindan un entorno perfecto para disfrutar del verano.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Cabra disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. La noche se presentará fresca y agradable, ideal para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.
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