El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

Hoy, 11 de julio de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado a las 00:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista nocturna. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, alcanzando su punto más nublado entre la 1:00 y las 3:00 horas, cuando se prevé un cielo muy nuboso.

A partir de las 4:00 horas, el cielo permanecerá cubierto hasta las 8:00 horas, pero a partir de ese momento, comenzará a despejarse nuevamente, ofreciendo un ambiente más soleado. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 19 y 21 grados , proporcionando un tiempo agradable para las actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A medida que el día avance, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados alrededor de las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 19 km/h. Esta combinación de calor y viento hará que la tarde sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean realizar eventos al aire libre o disfrutar de un día en el campo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:45 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21 grados , ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se perfila como un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.