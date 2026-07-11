El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 91% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable durante la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 35 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día. A medida que el día avanza, se prevé que el viento aumente su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h hacia la tarde. Esto podría ser un alivio para los cordobeses, ya que las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 35 grados a las 5 de la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera la aparición de algunas nubes altas, que no afectarán significativamente la radiación solar. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en el horizonte, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 9 de la noche y cerrando el día con un ambiente cálido y agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que muchos podrán disfrutar en las terrazas y espacios al aire libre de la ciudad.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio ante el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la ciudad, ya sea paseando por sus calles, disfrutando de la gastronomía local o participando en eventos culturales.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.