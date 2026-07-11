El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 44% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 25 y 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Esta brisa moderada ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante en las horas más cálidas. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, especialmente en las primeras horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día de campo, paseos o cualquier actividad al aire libre sin la preocupación de que el tiempo pueda arruinar sus planes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable, con temperaturas que rondarán los 21 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.