El día de hoy, 11 de julio de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 07:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor de la tarde se sentirá más seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00, alcanzando hasta 37 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Úbeda pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para disfrutar de paseos por la ciudad o actividades en parques y plazas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:37. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Úbeda, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.