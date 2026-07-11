El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 22 grados a las 05:00 y 20 grados a las 06:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de calor moderada en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 32% hacia la tarde.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 14:00 horas, se prevé que la velocidad del viento alcance los 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas que se esperan. La máxima del día se alcanzará en la tarde, con un pico de 36 grados a las 17:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que el sol se ponga a las 21:39, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados a las 22:00 y continuando su descenso durante la noche. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de un ambiente fresco y agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Bailén, con un tiempo cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.