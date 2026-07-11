El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura alcanzará su máximo, estimado en 33 grados alrededor de las 5 de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Baeza tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para actividades al aire libre, pero también implica que se debe tener cuidado con la deshidratación y la exposición prolongada al sol. Se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:38. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y la exposición solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.