El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 22 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con 31 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 68%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más elevada en las horas más calurosas del día. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 5 de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no hay indicios de tormentas o chubascos, lo que permitirá que los habitantes de Baena disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 9:40 de la noche. En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura en las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.