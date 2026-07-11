El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 24 grados a la 1 de la mañana y bajando gradualmente hasta los 21 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 29% en la mañana y aumentando hasta un 64% en las horas más frescas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 35 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y la brisa del viento ayudará a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, las rachas de viento podrían alcanzar hasta 38 km/h, lo que proporcionará un alivio adicional ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión familiar en el parque. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la tierra y el ambiente, creando un día perfecto para disfrutar del verano.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:40. En resumen, Andújar vivirá un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.