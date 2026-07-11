El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con periodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 19 y 20 grados. La nubosidad persistirá, aunque se prevé que en la tarde se produzcan algunas mejoras temporales en el cielo, permitiendo que el sol asome en ciertos momentos. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Aljaraque durante todo el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias se complementa con vientos suaves que soplarán desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que podrían llegar hasta los 26 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más elevada debido a la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe cubierto, con mínimas que rondarán los 20 grados.

La puesta de sol se producirá a las 21:50, marcando el inicio de una noche que, aunque nubosa, se presentará sin precipitaciones. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida de lo habitual.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves y la ausencia de precipitaciones permitirán disfrutar de un día cómodo, aunque la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T21:03:09.