El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio

El día de hoy, 11 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo de la mañana, las temperaturas irán bajando gradualmente, pero se mantendrán agradables, con valores que oscilarán entre los 22 y 19 grados. La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 32% y aumentando ligeramente hasta un 61% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento será otro aspecto destacado del día. Se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. En las horas más cálidas, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque no se esperan precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con un máximo de 33 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 25 grados hacia las 23:00.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea muy disfrutable. Se recomienda a todos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.