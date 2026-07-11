El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃra: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ de GuadaÃra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 11 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 41% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un tiempo más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 27 km/h. Esta brisa ayudará a mitigar un poco el calor, proporcionando un alivio agradable durante el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h en las primeras horas, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 25 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:45. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar de la velada.
En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-10T19:13:08.
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