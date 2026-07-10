El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje a 20 grados a las 02:00 y 03:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 14:00 horas, se prevé que el termómetro marque 31 grados, alcanzando un máximo de 32 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 30 grados a las 19:00 y 28 grados a las 20:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 74% a la medianoche y alcanzando un 96% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 68% a las 10:00 y bajando hasta un 56% a las 21:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 23:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del verano.

Con un amanecer programado para las 07:11 y un ocaso a las 21:45, los habitantes de Utrera tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. Es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un buen rato en familia o con amigos al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.