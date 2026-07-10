Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A lo largo del día, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura baje a 20 grados a las 02:00 y 03:00, antes de comenzar a ascender nuevamente. Para las 14:00 horas, se prevé que el termómetro marque 31 grados, alcanzando un máximo de 32 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 30 grados a las 19:00 y 28 grados a las 20:00.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 74% a la medianoche y alcanzando un 96% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, llegando a un 68% a las 10:00 y bajando hasta un 56% a las 21:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 23:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del verano.

Con un amanecer programado para las 07:11 y un ocaso a las 21:45, los habitantes de Utrera tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. Es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un buen rato en familia o con amigos al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  2. Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
  3. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  4. Chayanne eleva la temperatura del Córdoba Live con un desfile de grandes éxitos
  5. La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba
  6. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
  7. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
  8. Maniquíes, cámaras y máxima discreción: la Guardia Civil de Córdoba reconstruye las últimas horas del joven hallado muerto en Trassierra

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents