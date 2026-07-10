El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde, antes de experimentar un aumento gradual.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (79%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera debido a la disminución de la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas pico de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de toda la jornada, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:47. En resumen, hoy en Tomares se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con condiciones climáticas favorables que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.