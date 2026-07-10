El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 26 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que podrían llegar a los 31 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más alta debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente hasta un 41% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las horas más frescas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 23:00, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá constante, contribuyendo a la estabilidad del tiempo despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los residentes y visitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. La combinación de cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados hará de este un día ideal para paseos, deportes y reuniones al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 19 grados a la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto de verano en San Juan de Aznalfarache.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.