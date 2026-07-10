Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en directoIncendio de AlmeríaSelecciónChayanneEmergencias CórdobaYussi DiarraIncendio La CampiñuelaSanferminesMuerte en TrassierraCallejero CórdobaVía ciclistaGuía de verano CÓRDOBA
instagramlinkedin

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 10 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00, estabilizándose en 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 70% a la medianoche y subiendo hasta un 94% a las 05:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 31% a las 17:00, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 23:00, alcanzando los 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco y soleado. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado sugiere que será un día propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el ocaso programado para las 21:47, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que promete ser cálido y agradable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una treintena de efectivos del Infoca de Córdoba logra controlar un incendio forestal en la zona de La Campiñuela
  2. Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF para reforzar el centro del campo del nuevo proyecto
  3. El cordobés Jesús Aguirre deja la presidencia del Parlamento andaluz para ser senador
  4. Chayanne eleva la temperatura del Córdoba Live con un desfile de grandes éxitos
  5. La transformación de Chinales a zona residencial avanza: estos son los planes para levantar cerca de 500 viviendas en Córdoba
  6. Un corredor de la localidad cordobesa de Castro del Río, entre los seis heridos trasladados al hospital tras el cuarto encierro de San Fermín
  7. Un vermú y un PX de Montilla-Moriles logran los dos únicos Grandes Oros concedidos en el Concurso VinoSub30 2026
  8. Maniquíes, cámaras y máxima discreción: la Guardia Civil de Córdoba reconstruye las últimas horas del joven hallado muerto en Trassierra

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

La Junta de Andalucía inspeccionará cerca de 300 talleres de vehículos hasta final de año

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

Un fuego inusitadamente rápido en Rute: el suelo quedó carbonizado y las copas de los pinos, intactas

El Infoca combate un incendio forestal en Rute

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

Las Migas, Alice Wonder y JJ Johansson llenarán de música otra edición de las 'Noches eclécticas de Viana' en Córdoba

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

El Infoca combate un grave incendio forestal en Rute

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la octava etapa del Tour de Francia
Tracking Pixel Contents