El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 02:00 y 03:00, estabilizándose en 20 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 09:00 y subiendo progresivamente hasta llegar a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 70% a la medianoche y subiendo hasta un 94% a las 05:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 31% a las 17:00, lo que hará que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 11 y 18 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 23:00, alcanzando los 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco y soleado. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado sugiere que será un día propicio para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el ocaso programado para las 21:47, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, cerrando un día que promete ser cálido y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.