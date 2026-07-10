El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea algo más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 35% y aumentando hasta un 90% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Puente Genil.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un día soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.