El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 17 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará los 32 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando hasta un 45% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 22% durante las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de calor, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas máximas se registrarán en torno a las 12:00, alcanzando hasta 25 km/h, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave, es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Se aconseja a todos que tomen precauciones ante el calor y disfruten de este espléndido día en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.