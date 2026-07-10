El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 34 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando el sol esté en su punto más alto. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, situándose en torno a los 31 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 64% en las horas de la mañana. Sin embargo, se espera que esta cifra disminuya a medida que las temperaturas suban, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h durante la mañana y aumentando a 30 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable llevar protección solar y mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.