El día de hoy, 10 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos durante las primeras horas. A partir de la tarde, la humedad se situará en torno al 22%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Es importante que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 25 km/h. Este viento, aunque moderado, podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor calor. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre, paseos y actividades recreativas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:45 horas. En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.