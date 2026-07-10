El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Los Palacios y Villafranca. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 40% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25°C hacia la noche. La puesta de sol está programada para las 21:46, ofreciendo un hermoso espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.