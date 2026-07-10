El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que buscan aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo de 33 grados a las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26 grados a las 23:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% en las primeras horas y aumentando hasta un 82% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, alcanzando un 39% hacia la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar del verano, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.