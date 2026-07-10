El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 32 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 29 grados a las 20:00 y cerrando la jornada con 23 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y alcanzando su punto más alto del 93% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad disminuirá, situándose en un 42% a las 20:00. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en la medida de lo posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.