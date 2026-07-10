El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 18 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 34 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es importante que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la sensación térmica puede ser aún más elevada. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, situándose en 31 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se mantendrá en torno al 32%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 10-12 km/h durante la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible, ya que el sol será fuerte y la exposición prolongada puede resultar incómoda.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.