El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando los 23 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 14:00 horas. La tarde será particularmente cálida, con un pico de 34 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades en la sombra o en espacios con buena ventilación. Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 29 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 45% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

Los amantes de la naturaleza y los entusiastas de las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Martos. Con un tiempo tan favorable, es recomendable aprovechar el tiempo para explorar los alrededores, realizar caminatas o simplemente relajarse en un parque. La jornada se cerrará con un hermoso ocaso a las 21:39, marcando el final de un día soleado y cálido en esta encantadora localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.