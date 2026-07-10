El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, y esta tendencia se prolongará durante todo el día, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta alcanzar los 20 grados a las 03:00 y 04:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Por la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan cálidas, rondando los 33 grados a las 18:00 y 31 grados a las 19:00. La jornada finalizará con temperaturas más frescas, alrededor de 26 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 96% a las 07:00 horas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en un 65% a las 10:00 horas y bajando hasta un 44% a las 21:00 horas. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 22 km/h en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h hacia las 23:00 horas. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, paseos y reuniones familiares. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.