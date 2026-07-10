El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 79% al amanecer, pero se espera que disminuya a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 63% durante la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 31 grados entre las 4 y las 5 de la tarde.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar, especialmente entre las 12 y las 16 horas.

No se esperan precipitaciones en Mairena del Aljarafe, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de parques y espacios abiertos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:47. En resumen, se anticipa un día cálido y soleado en Mairena del Aljarafe, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del verano andaluz.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.