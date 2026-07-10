El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados entre las 5 y las 6 de la tarde.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 31%, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando un 65% a las 8 de la mañana y un 74% a las 9 de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 19% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 1 y 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 7:05 y el ocaso a las 21:41, los habitantes de Lucena tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal es perfecto para actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en el exterior. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano en Lucena, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento agradable que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.