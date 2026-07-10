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El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del RÃ­o según los datos de la AEMET

El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El tiempo en Lora del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un pico de 36 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser intensa. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera en las horas de mayor calor.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían afectar a estructuras ligeras o a la vegetación.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual que no debe perderse.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para pasar tiempo en familia o con amigos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.

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