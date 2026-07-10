El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 36 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 19% por la tarde. Esto indica que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá relativamente seco en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de la puesta de sol, que se espera que ocurra a las 21:39.

Es importante recordar que, debido a las altas temperaturas, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de un día en la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el patio. En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.