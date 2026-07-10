El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 23 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 19 grados a las 03:00 y 18 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 24 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 28 grados a las 13:00. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre 27 y 26 grados hasta las 19:00, lo que sugiere un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 52%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 99% a las 07:00. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 60% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 19 km/h en las primeras horas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá relativamente constante, alcanzando picos de hasta 35 km/h en la tarde. Esto puede generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea aún más placentero.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La puesta de sol está programada para las 21:51, ofreciendo un hermoso espectáculo natural al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.