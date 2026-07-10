El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la madrugada y 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados entre las 4 y 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (82%), irá disminuyendo a medida que el día avance, llegando a un 38% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada.

El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en los momentos más calurosos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos, deportes y reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:46, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y cálido. Con un cielo despejado, los atardeceres en Lebrija suelen ser especialmente hermosos, lo que invita a los residentes y visitantes a disfrutar de la naturaleza y el entorno.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.