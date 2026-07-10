El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 22 grados, y continuarán en ascenso hasta llegar a un máximo de 35 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este aumento de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 18% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 35% a las 09:00. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 58 km/h a la medianoche, lo que podría generar un ambiente fresco en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a una sensación de calor más pronunciada.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por lo tanto, es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una visita a la piscina o simplemente disfrutar del sol en un parque. Recuerde aplicar protector solar y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este espléndido día en Jaén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.