El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de julio

El día de hoy, 10 de julio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 74% a medianoche y disminuyendo hasta un 51% en las horas centrales de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los planes de picnic, paseos por la playa o actividades deportivas pueden llevarse a cabo sin preocupaciones.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. A las 13:00 horas, se espera que el viento sople del sur a 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 18:00 horas y cerrando el día con 24 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol está programada para las 21:50 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 28 grados, sin posibilidad de lluvia y con una brisa suave que hará que el tiempo sea aún más placentero. Es un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-09T20:57:08.